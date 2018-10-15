ZModeler — утилита для создания трехмерных моделей объектов: транспортных средств, зданий, сооружений и т.д. Программа доступна для операционной системы Windows (32 и 64 бит) от XP и выше. Чаще всего приложение используется разработчиками модификаций для игры Grand Theft Auto.

Как пользоваться ZModeler?

Для работы с утилитой необходимо купить подписку. Месяц использования приложения стоит 2,92 доллара. Доступен бесплатный пробный 15-дневный период. Интерфейс поддерживает только английский язык.