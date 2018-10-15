ZModeler — утилита для создания трехмерных моделей объектов: транспортных средств, зданий, сооружений и т.д. Программа доступна для операционной системы Windows (32 и 64 бит) от XP и выше. Чаще всего приложение используется разработчиками модификаций для игры Grand Theft Auto.
Как пользоваться ZModeler?
Для работы с утилитой необходимо купить подписку. Месяц использования приложения стоит 2,92 доллара. Доступен бесплатный пробный 15-дневный период. Интерфейс поддерживает только английский язык.
- Чтобы начать работу с программой, необходимо скачать и установить софт на компьютер.
- После первого запуска нужно указать устройство для рендеринга 3D-моделей: выбрать видеокарту, включить или отключить антиалиасинг и т.д. Для продолжения необходимо применить параметры, нажав кнопку «Apply» и «ОК».
- Чтобы создать первый объект пользователю нужно перейти в раздел «Create», который расположен на панели инструментов в верхней части программы ZModeler и выбрать фигуру.
- Размещение выбранной фигуры выполняется в нижнем левом окне. Перед добавлением выбранного элемента откроется небольшое окно, в котором нужно указать количество точек, радиус, высоту фигуры.
- Управление созданными фигурами производится через раздел «Modify». Здесь пользователи могут удалить ненужный объект, отзеркалить, переместить, изменить размер и т.д.
- В программу ZModeler можно добавить свою текстуру. Для этого нужно выбрать инструмент «Textures Browser» в верхней панели приложения. Следующий этап добавления — нажатие кнопки «Add» в открывшемся окне.
- Далее нужно открыть текстуру, которая расположена на компьютере. После этого можно начать работу с собственными текстурами в ZModeler.