В данном списке представлены программы для замены ZBrush. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ZBrush, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ZBrush.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ZBrush, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ZBrush. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ZBrush, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 2.16.3
Программа для рисования и редактирования растровых изображений
Версия 2.4.1.0
Программа для 3D-моделирования
Версия 4.24.0.3
Программа для работы с 3D-моделями
Версия 13.3.1041
Программа для 3D-моделирования
Версия 1.3.0
Программа для моделирования 3D-персонажей