SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ZBrush

В данном списке представлены программы для замены ZBrush. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ZBrush, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Wings 3D
Wings 3D

Версия 2.4.1.0

Программа для 3D-моделирования

Оценок пока нет
Daz 3D
Daz 3D

Версия 4.24.0.3

Программа для работы с 3D-моделями

Оценок пока нет
Poser
Poser

Версия 13.3.1041

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
MakeHuman
MakeHuman

Версия 1.3.0

Программа для моделирования 3D-персонажей

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)