ZBrush - мощный пакет для создания трёхмерных моделей. Процесс создания моделей очень прост и напоминает лепку скульптуры из глины или другого материала. Модель можно не только "лепить", но и раскрашивать в различные цвета, настраивать глубину и выпуклость. При этом ЗБраш автоматически просчитывает тени и блики. Благодаря оптимизированному движку программа для создания трёхмерной графики может в реальном времени обрабатывать модели с десятками миллионов полигонов. Возможности ZBrush по работе с текстурами, геометрий можно расширить с помощью плагинов и расширений.