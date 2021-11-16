SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Xara Designer

В данном списке представлены программы для замены Xara Designer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Xara Designer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Movavi Picverse
Movavi Picverse

Версия 1.6.0.0

Программа для редактирования изображений и восстановления старых фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express

Версия 3.5.381

Программа для быстрого редактирования фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)