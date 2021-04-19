Xara Designer (Xara Designer Pro) — графический редактор растровых изображений с набором специализированных инструментов для работы с RAW-фотографиями, создания иллюстраций, разработки дизайна для сайтов, в т.ч. с использованием для всех этих целей векторной графики.

Это платное программное обеспечение. Существующую бесплатную версию можно использовать в течение 14 дней без функциональных ограничений. Редактор поддерживает только 64-х разрядные системы Windows 8/8.1 и 10.

Разработка дизайна и рисование в Xara Designer

В редакторе Xara Designer предусмотрен широкий набор инструментов для разработки дизайна визитных карточек, одностраничных веб-сайтов (сайтов-визиток), рекламных плакатов и любой другой печатной продукции. Программа также позволяет создавать многостраничные электронные документы, презентации, буклеты и т.д., что обусловлено наличием специализированных инструментов для редактирования текста. Вообще, Xara Designer может работать с текстом не хуже, чем любой текстовый редактор.

Помимо полного набора стандартных инструментов для рисования, в Xara Designer предусмотрены такие специальные функции, как, например:

3D экструдер, позволяющий преобразовать 2D-объекты в 3D-модели.

Создание векторных фигур любой сложности с возможностью их редактирования в любой момент времени.

Инструменты для создания сложных бликов, размытых краев объектов, повторяющихся узоров, быстрой трансформации фигур и т.д.

Широкая библиотека «Живых эффектов», которые одинаково применимы, как к растровым, так и векторным объектам. Параметры примененных ранее в проекте эффектов можно изменять в любой момент.

Гибкие инструменты по управлению прозрачностью (функция скомбинирована с инструментом растушевки для увеличения эффективности обработки графики), тенями, контурами и скосами.

Обработка фотографий в Xara Designer

По словам разработчиков, Xara Designer по многим параметрам превосходит другие программы, предназначенные для обработки фотографий. Редактор не оказывает никакого влияния на первоначальное качество обрабатываемых фотографий, независимо от того, сколько раз пользователь редактировал их. Программа Xara Designer способна работать одновременно с множеством изображений с высоким разрешением даже на относительно слабых компьютерах.

Функциональные возможности редактора по части обработки фотографий довольно широки. Вот некоторые его функции и особенности их применения:

Автоматическое улучшение фотографий в реальном времени, а также ручное управление яркостью, контрастностью, резкостью, размытием, насыщенностью, температурой и прочими параметрами.

Масштабирование и вращение в реальном времени изображений даже с очень высоким разрешением.

Неразрушающие качество фотографий инструменты векторного маскирования, смешивания слоев и растушевки.

Сразу два мощных инструмента для удаления лишних объектов с фотографий — «Исцеление фотографий» и «Волшебное стирание».

"Умный" инструмент «Улучшение цвета» позволяет легко выполнять любые операции по улучшению — например, изменение яркости, контрастности или цвета — на основе выбранного цвета на изображении.

Предельно простое создание бесшовных панорамных изображений. Достаточно перенести серию фотографий в окно соответствующего инструмента и нажить одну кнопку.

Инструмент «Масштабирование с учетом содержимого» позволяет растягивать или сжимать отдельных части изображения, сохраняя при этом пропорции остальных его частей.

Отдельно отметим, что Xara Designer поддерживает любые плагины, созданные для Adobe Photoshop, к числу которых относятся фильтры, визуальные эффекты, маски, кисти и т.д.

Разработка сайтов в Xara Designer

Доступный в Xara Designer функционал для веб-дизайнеров позволяет с легкостью создавать современные веб-сайты, как для больших экранов (компьютеров, телевизоров и т.д.), так и для мобильных устройств. Здесь можно оперировать эффектами наведения курсора, всплывающими окнами, панелями навигации и меню, анимацией и виджетами. Благодаря поддержке технологии визуального редактирования WYSIWYG (What You See Is What You Get) пользователь сможет в режиме реального времени просматривать результат своей работы без использования браузеров, что особенно удобно при разработке веб-сайтов для мобильных устройств.

Из основных особенностей Xara Designer по части веб-дизайна отметим:

Размещение любых объектов в любом месте страницы методом простого их перетаскивания мышкой.

Простая реализация всего, что с чем относительно сложно работать при использовании "чистого" HTML (например, текст с изогнутыми краями или расположение графических объектов под углом).

Создание миниатюр и всплывающих окон, автоматическая подгонка фотографий под правильное веб-разрешение, сопоставление цветов импортированных объектов, растягивающиеся кнопки и текстовые поля и множество других возможностей, значительно упрощающих жизнь веб-дизайнеру.

Автоматическое создание нескольких вариантов одного и того же сайта — например, для настольного ПК, планшета, смартфона — с возможностью быстрого переключения между ними.

Xara Designer позволяет легко добавлять широкий спектр анимированных эффектов к слоям и ссылкам на страницы создаваемого сайта. Возможна реализация сложных анимированных объектов, в т.ч. с использование всплывающих слоев, переходов, исчезающих элементов и т.д.

Возможность создания веб-презентаций с адаптивным дизайном для устройств с разным разрешением экрана. Предусмотрена объемная библиотека настраиваемых анимированных переходов, имеется возможность добавления собственных веб-элементов. Если на подготовку презентации нет много времени, всегда можно воспользоваться готовыми их шаблонами — пользователю остается лишь добавить требуемый контент.

Все, что было рассмотрено в данном обзоре — далеко на все возможности редактора Xara Designer.