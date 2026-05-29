SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Tiled

Tiled

Программа-редактор уровней для создания карт

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Актуальная версия 1.12.2
Скачать 22 MB
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История изменений

Версия 1.12.2

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