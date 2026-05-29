Tiled — бесплатный редактор уровней с открытым исходным кодом, предназначенный для создания карт в 2D-играх. Программа поддерживает многослойное редактирование тайлов, объектов и различных типов проекций.
Программа полностью бесплатна с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русский интерфейс.
Функции и возможности программы Tiled
- Редактирование тайловых слоев. Программа позволяет создавать и редактировать карты из тайлов на нескольких независимых слоях. Доступны инструменты штамповки, заливки, ластика и рисования произвольных форм. Специальный механизм автоматически расставляет переходы между разными типами ландшафта, экономя время на рутинной работе. Все изменения происходят мгновенно, а слои можно прозрачно накладывать друг на друга для создания сложной геометрии уровней.
- Объектные слои для размещения игровых объектов. Помимо тайлов, Tiled поддерживает объектные слои, на которые можно устанавливать прямоугольники, эллипсы, полигоны, ломаные линии и точечные объекты. Каждому объекту можно задать произвольные свойства. Объекты свободно размещаются, масштабируются и поворачиваются, что удобно для расстановки врагов, предметов, зон активации и точек спавна.
- Поддержка трех типов проекций карт для любых игровых стилей. Редактор работает с тремя основными геометриями карт: ортогональной, изометрической и гексагональной. Для каждого типа можно настроить размеры ячейки, отступы и смещение, а также сохранить шаблоны проектов.
- Правило-ориентированное размещение тайлов. Вместо ручного рисования дорог, рек или заборов пользователь создает правила, по которым программа сама заполняет область. Например, задав правило “кирпич” и нарисовав несколько вариантов изгибов и углов, можно одним кликом замостить целый уровень корректно стыкующимися тайлами. Это значительно ускоряет создание больших карт и обеспечивает отсутствие ошибок в стыках.
- Шаблоны объектов для повторного использования сложных конструкций. Часто используемые наборы объектов можно сохранить как шаблон и затем размещать в любом месте карты одним кликом. Все экземпляры шаблона остаются независимыми, но при изменении шаблона можно обновить все размещенные копии или только новые. Это экономит время при создании типовых архитектурных блоков и декораций.
- Экспорт уровней в десятки форматов для популярных игровых движков. Tiled экспортирует карты в JSON, Lua, GameMaker, Defold, tBIN, а также в растровые изображения и XML. Игровые движки, такие как Phaser, LibGDX, SFML, Godot, Unity и многие другие поддерживают прямой импорт этих файлов. Благодаря открытому формату данных, разработчики могут создавать собственные экспортеры под специфические нужды. Редактор также может экспортировать отдельные слои в виде изображений для последующей обработки. Программа свободно распространяется, а ее исходный код доступен на GitHub для самостоятельной сборки и модификации.