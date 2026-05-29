Tiled — бесплатный редактор уровней с открытым исходным кодом, предназначенный для создания карт в 2D-играх. Программа поддерживает многослойное редактирование тайлов, объектов и различных типов проекций.

Программа полностью бесплатна с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русский интерфейс.

Функции и возможности программы Tiled