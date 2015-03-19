Программа "Студия Красоты" — графический редактор для обработки фотопортретов, повышения качества снимков, устранения последствий некачественной съемки и изменения баланса освещения.
Функционал программы "Студия Красоты" включает комплекс эффективных инструментов по обработки лица:
- Придание изящности и выразительности, «виртуальная косметика»: помада, тени для глаз, подводки.
- Устранение изъянов кожи: родинок, прыщей, красных точек.
- Изменение цвета лица и глаз.
- Пластическая обработка, включающая корректировку формы и размеров глаз, щек и губ.
- Инструменты по улучшению четкости и подбору оптимальных параметров светового баланса и цветопередачи фотографии.