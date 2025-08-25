SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Stable Diffusion

Stable Diffusion

Программа для генерации и обработки изображений с помощью ИИ.

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Актуальная версия 1.10.1
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 1.10.1

  • Исправлено увеличение изображений при обработке на процессоре (CPU).

Полезные статьи

Локальная генерация нейроизображений с помощью Stable Diffusion Web UI
Локальная генерация нейроизображений с помощью Stable Diffusion Web UI

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