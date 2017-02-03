SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sketch3D

В данном списке представлены программы для замены Sketch3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sketch3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Figma
Figma

Версия 126.10.10

Программа для создания дизайн-проектов.

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (10)
Wings 3D
Wings 3D

Версия 2.4.1.0

Программа для 3D-моделирования

Оценок пока нет
Sweet Home 3D
Sweet Home 3D

Версия 7.5

Программа для 3D-моделирования помещений

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (14)
SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
Autodesk 3DS Max
Autodesk 3DS Max

Версия 2024

Программа для 3D-моделирования, 3D-анимации и визуализации

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (20)
Planoplan
Planoplan

Версия 2.8.6

Программа для разработки дизайна интерьеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
Garden Planner
Garden Planner

Версия 3.6

Программа для проектирования/планировки приусадебной территории, сада, ландшафтного дизайна

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (13)
FloorPlan 3D
FloorPlan 3D

Версия 12

Программа для ландшафтного дизайна

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (95)