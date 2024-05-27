Sketch3D — программа для создания 3D-дизайна дома и интерьера. Утилита совместима с 64-разрядными операционными системами Windows версий 10 и 11. Программное обеспечение подходит для студентов и преподавателей, которые могут освоить 3D-моделирование и применить его в новой области анимации, дополненной и виртуальной реальности.

Интерфейс программного обеспечения выполнен полностью на английском языке. Программа платная и требует покупки подписки.

Зачем нужна программа Sketch3D?

Программное обеспечение дает возможность играть с различными формами дизайна на мониторе. Можно нажимать, вытягивать, выдавливать формы интерьера комнаты так, как нужно пользователю для реализации его замысла. Дизайнер в этом программном обеспечении может создавать простые базовые модули фигур, например, стулья, столы, автомобили. Также можно создавать модели органических фигур, включая людей и животных.

С помощью этой программы можно обставить комнату и раскрасить в такие краски, которые нужны пользователю. Он может задавать размеры и играть ими по своему желанию. Готовые модели можно редактировать столько раз, сколько нужно для получения идеального интерьера, дома, ландшафта.

Готовые модели, созданные в Sketch 3D, можно экспортировать в настольные приложения, такие как Maya, 3ds Max, Blender и Photoshop, для более точного редактирования. Программное обеспечение позволяет моделировать сложные формы и не сразу распечатывать на принтере готовые чертежи в форматах A1, A3.