В данном списке представлены программы для замены RiDoc. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RiDoc, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены RiDoc.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RiDoc, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены RiDoc. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RiDoc, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 9.8.59
Программа для сканирования
Версия 3.0
Распознавание документов и преобразование PDF
Версия 3.19
Программа для сканирования
Версия 1.6.2
Программа для сканирования документов
Версия 11
Программа для создания скриншотов и распознавания текста
Версия 3.0.0.88
Программа для сканирования документов, создания и редактирования PDF, распознавания текста
Версия 1.1
Программа для сканирования документов
Версия 1.1.0
Программа для распознавания текста
Версия 14
Сканирование и распознавание документов