SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RiDoc

В данном списке представлены программы для замены RiDoc. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RiDoc, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

VueScan
VueScan

Версия 9.8.59

Программа для сканирования

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (38)
ABBYY PDF Transformer
ABBYY PDF Transformer

Версия 3.0

Распознавание документов и преобразование PDF

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (26)
Scanitto Pro
Scanitto Pro

Версия 3.19

Программа для сканирования

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
HippoScan
HippoScan

Версия 1.6.2

Программа для сканирования документов

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
ABBYY Screenshot Reader
ABBYY Screenshot Reader

Версия 11

Программа для создания скриншотов и распознавания текста

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
PaperScan
PaperScan

Версия 3.0.0.88

Программа для сканирования документов, создания и редактирования PDF, распознавания текста

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ScanLite
ScanLite

Версия 1.1

Программа для сканирования документов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (22)
CuneiForm
CuneiForm

Версия 1.1.0

Программа для распознавания текста

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)
ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)