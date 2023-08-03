SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Real-ESRGAN

В данном списке представлены программы для замены Real-ESRGAN. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Real-ESRGAN, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

VanceAI
VanceAI

Версия 1.3.5.1

Программа для обработки изображений с помощью ИИ

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Canon Digital Photo Professional
Canon Digital Photo Professional

Версия 4.21.30

Программа для профессиональной обработки изображений

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Bigjpg
Bigjpg

Версия 1.0

Программа для обработки изображений с помощью ИИ.

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Waifu2x
Waifu2x

Версия 2.6.1

Программа для обработки изображений и аниме-артов.

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Photo Enhancer AI
Photo Enhancer AI

Версия 1.5.27

Программа для улучшения качества изображений с помощью ИИ.

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Upscayl
Upscayl

Версия 2.15.0

Программа для улучшения качества изображений.

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HitPaw Photo Enhancer
HitPaw Photo Enhancer

Версия 2.4.0

Программа для улучшения качества изображений

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