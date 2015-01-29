SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RawTherapee

В данном списке представлены программы для замены RawTherapee. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RawTherapee, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

darktable
darktable

Версия 5.6.2

Программа для редактирования и каталогизации RAW-изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Capture One
Capture One

Версия 14.2.0

Программа для редактирования RAW-изображений с цифровых фотокамер

Оценок пока нет
Photo Mechanic
Photo Mechanic

Версия 6.0

Программа для организации и редактирования метатегов RAW-изображений

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (10)
Affinity Photo
Affinity Photo

Версия 1.9.2

Программа для создания и редактирования растровых сжатых и несжатых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3

Версия 10.0

Программа для редактирования растровых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
ACDSee Photo Manager
ACDSee Photo Manager

Версия 21.2.818

Программа для просмотра, организации и редактирования изображений и фото

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
CyberLink PhotoDirector
CyberLink PhotoDirector

Версия 6.0

Мощный фоторедактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
ACDSee Photo Editor
ACDSee Photo Editor

Версия 6.0

Многофункциональный редактор изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
Scan Tailor

Версия 0.9.11.1

Пост-обработка сканированных страниц

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom

Версия 5.0

Профессиональная программа для редактирования фотографий

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