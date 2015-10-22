SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Р7 Графика Десктоп

В данном списке представлены программы для замены Р7 Графика Десктоп. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Р7 Графика Десктоп, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Autodesk Fusion 360
Autodesk Fusion 360

Версия 2704.1.53

Программа для профессионального 3D-моделирования

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft Visio
Microsoft Visio

Версия 2021

Программа для создания и редактирования диаграмм

Оценок пока нет
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
CorelDRAW Graphics Suite
CorelDRAW Graphics Suite

Версия 2022 24.0.0.13

Пакет графических редакторов Corel

Оценок пока нет
Adobe Illustrator CC
Adobe Illustrator CC

Версия 2018

Свобода творчества в векторной графике

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
CorelDRAW Graphics Suite X8
CorelDRAW Graphics Suite X8

Версия 18.0

Программа для дизайнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (10)
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)

Версия 15.2.0.686

Работа с графическими проектами

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (26)
Corel PDF Fusion
Corel PDF Fusion

Версия 2.6.2.0

Создание PDF-файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)