Р7 Графика Десктоп — платный профессиональный векторный редактор для создания схем, диаграмм, графиков и бизнес-иллюстраций. Разработан российским вендором для работы в операционных системах Windows и Linux.

Программа распространяется по коммерческой лицензии, но доступна бесплатная 30-дневная пробная версия. Лицензия на год стоит 8200 рублей и включает в себя еще несколько продуктов из экосистемы Р7-офис. Купить отдельную лицензию на Р7 Графика нельзя. Работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Создание векторных иллюстраций, схем и диаграмм любой сложности

Редактор позволяет создавать точные векторные изображения для технической документации, презентаций и бизнес-отчетов. Поддерживаются различные геометрические фигуры, линии, кривые Безье, текстовые блоки и графические примитивы. Все элементы можно масштабировать без потери качества, что важно для подготовки материалов к печати и публикации.

Работа с многостраничными документами и шаблонами

Программа поддерживает создание многостраничных документов, что удобно для подготовки руководств, инструкций и каталогов. Доступна библиотека готовых шаблонов для быстрого старта: организационные диаграммы, блок-схемы, сетевые топологии, планы помещений и другие типовые макеты. Пользователь может сохранять собственные заготовки для повторного использования.

Инструменты для построения графиков и визуализации данных

Встроенные средства позволяют создавать различные типы графиков: линейные, столбчатые, круговые и точечные диаграммы. Данные можно импортировать из таблиц или вводить вручную, а внешний вид графика настраивается с помощью цветовых схем, подписей осей и легенд. Это делает программу полезной для подготовки финансовых отчетов, статистических обзоров и презентаций.

Импорт и экспорт файлов в распространенных форматах

Редактор позволяет открывать и сохранять документы в форматах SVG, PNG, JPEG, PDF, а также импортировать данные из Microsoft Office и других приложений. Это обеспечивает совместимость с документами, созданными в других программах, и упрощает обмен файлами с коллегами и заказчиками. Поддерживается экспорт в форматы для публикации в интернете и печати.

Совместная работа и интеграция с другими продуктами Р7

Программа интегрируется с другими компонентами экосистемы Р7-Офис, позволяя вставлять графику в текстовые документы и презентации. Поддерживается работа с облачными хранилищами для совместного доступа к файлам. Все созданные иллюстрации и схемы сохраняются в формате, совместимом с другими векторными редакторами.

Активная разработка и регулярные обновления

Продукт постоянно совершенствуется: добавляются новые инструменты, улучшается производительность и расширяется совместимость с различными операционными системами. Доступна альфа-версия с экспериментальными функциями, которую можно установить отдельно для тестирования и обратной связи разработчикам.