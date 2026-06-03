QCAD — система автоматизированного проектирования для создания двухмерных чертежей, планов зданий, интерьеров, механических деталей, схем и диаграмм.
Программа является платной, но имеет триал-версию. Полная версия стоит 217.71 zł. QCAD работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русский интерфейс.
Функции и возможности программы QCAD
- Понятный интерфейс. Программа спроектирована так, чтобы начать чертить можно было сразу после установки, даже без специального образования. Инструменты сгруппированы удобно, есть контекстные подсказки и визуальные примеры. Основные операции, такие как рисование линий, окружностей, дуг и прямоугольников, выполняются несколькими кликами мыши. Панели инструментов настраиваются, а рабочее поле можно масштабировать и перемещать.
- Поддержка форматов DXF и DWG. QCAD открывает и сохраняет файлы в самых популярных форматах двухмерной графики — DXF всех версий и DWG. Это позволяет беспрепятственно обмениваться чертежами с коллегами, использующими другие профессиональные системы. Программа также экспортирует чертежи в растровые форматы BMP, PNG, JPEG и векторные SVG, PDF.
- Печать чертежей в масштабе и на нескольких листах с автоматической разбивкой. Для печати можно задать реальный масштаб 1:1, 1:50, 2:1 и любой другой, а также выбрать формат бумаги и ориентацию. Если чертеж не помещается на один лист, программа автоматически разбивает его на несколько страниц с перекрывающимися областями для склейки. Предварительный просмотр показывает расположение рамок, а настройки полей и штампов регулируются.
- Более 60 инструментов для построения и редактирования любой геометрии. Доступны инструменты создания точек, отрезков, лучей, бесконечных линий, прямоугольников, многоугольников, дуг, окружностей, эллипсов, сплайнов, полилиний, текста, размерных линий, штриховок и заливок. Редактирование включает обрезку, удлинение, скругление, фаску, сдвиг, поворот, масштабирование, зеркальное отражение, создание массивов и копирование по контуру. Объектная привязка автоматически находит середины, пересечения, касательные и другие характерные точки.
- Слои, блоки и библиотека из более чем 4800 готовых CAD-деталей. Чертежи можно организовывать по слоям, назначая каждому свой цвет, тип линии и видимость. Повторяющиеся фрагменты сохраняются как блоки и многократно вставляются в чертеж. Изменение блока автоматически обновляет все его экземпляры. Библиотека содержит тысячи стандартных деталей: болты, гайки, подшипники, электрические символы, архитектурные элементы и фигуры людей, которые можно перетащить в свой проект.
- Мощный скриптовый интерфейс ECMAScript и пакетные утилиты. Продвинутые пользователи могут писать скрипты на JavaScript для автоматизации повторяющихся задач, создания собственных инструментов или интеграции QCAD с другими приложениями. Для пакетной обработки файлов без открытия графического интерфейса есть специальные утилиты. Они преобразуют чертежи в нужные форматы в фоновом режиме, что удобно для работы на сервере.