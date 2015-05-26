SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Pixia

В данном списке представлены программы для замены Pixia. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Pixia, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Tux Paint
Tux Paint

Версия 0.9.31

Рисование для детей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
PhotoFiltre
PhotoFiltre

Версия 11.4.2

Проограмма для редактирования растровых изображений

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
MyPaint
MyPaint

Версия 2.0.1

Графический редактор для рисования на компьютере

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3

Версия 10.0

Программа для редактирования растровых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
FreeVimager
FreeVimager

Версия 9.9.1

Программа для просмотра и несложного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Artweaver
Artweaver

Версия 6.0.11

Программа для редактирования и создания растровых изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Gravit Designer
Gravit Designer

Версия 3.4.9

Программа для создания векторной графики

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Corel PaintShop Professional
Corel PaintShop Professional

Версия X9

Фоторедактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)