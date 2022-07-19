Pixia — бесплатный графический редактор с достаточно широким набором функций и инструментов для быстрого создания и обработки растровых изображений.

Первоначально программа Pixia была ориентирована на создание японской анимации — аниме/манги, но по мере расширения количества инструментов она превратилась в универсальный редактор графики, чем-то даже напоминающий Photoshop.

Возможности Pixia

Ряд предлагаемых программой Pixia функциональных возможностей можно поделить на две категории: инструментарий для рисования и различные функции редактирования готовой графики (в т.ч. импортируемых изображений). Если кратко, графический редактор Pixia имеет следующие основные функции:

Поддержка слоев (в т.е. и трехмерных), масок, прозрачности и одновременного открытия нескольких графических изображений, которые могут быть связаны друг с другом.

Инструменты для рисования: кисть (карандаш), заливка, вставка различных геометрических фигур, кривые Безье, множество вариаций рисования прямыми и гнутыми ломаными линиями, в т.ч. с возможностью дальнейшего редактирования (трансформации), и другие. Предусмотрена возможность выбора готовых или создания собственных стилей при рисовании линий и фигур из них.

Инструменты для рисования правильных и неправильных (при помощи линий) геометрических фигур с автоматическим градиентным заполнением.

Большой выбор инструментов для выделения произвольных областей изображения.

Различные виды фильтров (шумы, тонирование, тени, графические эффекты и др.), которые можно накладывать на все изображение целиком или выделенный фрагмент.

Различные инструменты цветокоррекции с тонкими настройками, которые можно применять ко всему изображений или его части (вплоть до пикселя).

Вставка текста (в т.ч. с 3D-эффектом) с возможностью заполнения изображением, расположенным на заднем фоне.

Возможность заполнения изображения или его части имеющимися или созданными пользователем текстурами.

Возможность получения изображений для редактирования с веб-камеры или сканера, подключенному к компьютеру.

Возможность управление редактором посредством компьютерного планшета для рисования (для этого в программе даже предусмотрены особые настройки).

И другие.

Таким образом, Pixia по своему функционалу является достаточно мощным графическим редактором, но все же "заточенным" под рисование, а не редактуру изображений.

Совместимость Pixia с Windows

Редактор Pixia имеет две версии — для 32-х и 64-х битных систем Windows. Версия 32-bit предназначена для работы в среде Windows 7 и выше. 64-разрядная редакция программы может быть запущена в Windows 8, 8.1 и 10. На данной странице для скачивания доступны обе версии программы.

Русификация

Официально программа Pixia не поддерживает русский язык, однако в рунете есть любительские неполные русификаторы. Они также доступны в отдельности для систем рязрядностью 32 и 64 бит. В представленном на данной странице архиве с программой имеется и русификатор. Для установки 32-битного русификатора следует запустить файл «pixia.6.04d-rus» и следовать инструкциям на экране. Для русификации 64-х битного редактора достаточно скопировать файл «pixia.exe» в папку установки программы с заменой.