SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Pixia

Pixia

Графический редактор для рисования и обработки растровых изображений

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 6.51.30
Скачать 15 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 6.51.30

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Pixia