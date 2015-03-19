SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Photoscape

В данном списке представлены программы для замены Photoscape. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Photoscape, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 24 программы

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Tonfotos
Tonfotos

Версия 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
IrfanView
IrfanView

Версия 4.76

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FastStone Photo Resizer
FastStone Photo Resizer

Версия 4.4

Программа для пакетного редактирования изображений

Оценок пока нет
digiKam
digiKam

Версия 7.10.0

Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Zoner Photo Studio
Zoner Photo Studio

Версия 19.2203.2.381

Программа для организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Movavi Picverse
Movavi Picverse

Версия 1.6.0.0

Программа для редактирования изображений и восстановления старых фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express

Версия 3.5.381

Программа для быстрого редактирования фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3

Версия 10.0

Программа для редактирования растровых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
FreeVimager
FreeVimager

Версия 9.9.1

Программа для просмотра и несложного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Artweaver
Artweaver

Версия 6.0.11

Программа для редактирования и создания растровых изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
ACDSee Photo Manager
ACDSee Photo Manager

Версия 21.2.818

Программа для просмотра, организации и редактирования изображений и фото

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Adobe Bridge CS
Adobe Bridge CS

Версия 13.0

Программа для работы с изображениями

Оценок пока нет
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6

Версия 13

Профессиональный редактор изображений

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (600)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ACDSee Pro

Версия 8.0.263

Редактирование и просмотр цифровых фото.

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