PhotoScape — многофункциональная бесплатная программа для просмотра и редактирования (в т.ч. пакетного) графических изображений. В приложении предусмотрены инструменты для объединения, комбинации и форматирования фотографий и картинок, создания на их основе простой GIF-анимации, а также для подготовки графических файлов к печати на принтере и другие функции.

Функции программы PhotoScape

Программа PhotoScape выполнена в виде комплекса независимых утилит, вызывающихся из основного окна приложения. Нужный инструмент можно выбрать сразу же после запуска приложения:

«Вьювер». Данный инструмент позволяет перемещаться по локальным дискам и внешним носителям с целью поиска и быстрого просмотра графических файлов. Отсюда же изображения можно копировать, перемещать, удалять, переворачивать и выполнять прочие действия над ними.

«Редактор». При помощи данного компонента осуществляется редактирование изображений. Программа предлагает ряд инструментов для редактирования: обрезка, коррекция цвета/яркости/резкости, применение эффектов и всевозможных фильтров, добавление рамок различного дизайна, геометрических фигур, надписей, стикеров и других объектов.

«Пакетный редактор». При помощи данного инструмента пользователь может редактировать большое количество изображений одновременно, применяя к ним одинаковые эффекты, рамки, фильтры и графические объекты, задавая нужные размеры на выходе, форматируя в определенный формат (даже если файлы имеют разные первоначальные форматы).

«Страница». Данный инструмент позволяет быстро создавать графический макет веб-страниц, помещая в отдельные его элементы (блоки) любые изображения. Инструмент «Страница» также может пригодиться при создании презентаций, PDF-документов и прочих видов графических файлов. В программе предусмотрено большое количество шаблонных макетов.

«Комбинация». Инструмент окажется полезным при необходимости объединения нескольких изображений в один единственный графический файл. Программа позволяет изменять расположение обрабатываемых изображений относительно друг друга, их размер и прочие параметры.

«GIF-анимация». Данный инструмент поможет быстро создать анимацию в формате GIF, состоящую из любого количества фотографий и картинок. На выбор доступно несколько настраиваемых эффектов анимации поочередного отображения используемых изображений.

«Делитель». Весьма полезный инструмент, позволяют разделить изображение на множество отдельных фрагментов с последующим сохранением разделенных частей в качестве самостоятельных графических файлов.

«Захват экрана». Инструмент предназначен для быстрого создания скриншотов. Пользователь может сфотографировать экран целиком, выделенную область или любое открытое на компьютере окно. Сразу после создания скриншот может быть скопирован в память либо автоматически открыт для редактирования в программе PhotoScape.

«Конвертер RAW». Приложение PhotoScape всегда можно использовать в качестве конвертера графических необработанных RAW-файлов в JPG-формат для возможности открытия последнего стандартными средствами просмотра изображений.

«Выбор цвета». Этот небольшой инструмент позволяет получить RGB-код любого цвета, отображаемого в данный момент на экране компьютера.

«Печать». Данная функция позволяет настраивать изображения и драйвер принтера для последующей распечатки фотографий и картинок.

Программа PhotoScape полностью переведена на русский язык. Запуск приложения возможен на компьютерах с Windows NT и выше (включая Windows 10). Есть поддержка 32 и 64-битных систем.