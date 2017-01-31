PhotoScape — многофункциональная бесплатная программа для просмотра и редактирования (в т.ч. пакетного) графических изображений. В приложении предусмотрены инструменты для объединения, комбинации и форматирования фотографий и картинок, создания на их основе простой GIF-анимации, а также для подготовки графических файлов к печати на принтере и другие функции.
Функции программы PhotoScape
Программа PhotoScape выполнена в виде комплекса независимых утилит, вызывающихся из основного окна приложения. Нужный инструмент можно выбрать сразу же после запуска приложения:
- «Вьювер». Данный инструмент позволяет перемещаться по локальным дискам и внешним носителям с целью поиска и быстрого просмотра графических файлов. Отсюда же изображения можно копировать, перемещать, удалять, переворачивать и выполнять прочие действия над ними.
- «Редактор». При помощи данного компонента осуществляется редактирование изображений. Программа предлагает ряд инструментов для редактирования: обрезка, коррекция цвета/яркости/резкости, применение эффектов и всевозможных фильтров, добавление рамок различного дизайна, геометрических фигур, надписей, стикеров и других объектов.
- «Пакетный редактор». При помощи данного инструмента пользователь может редактировать большое количество изображений одновременно, применяя к ним одинаковые эффекты, рамки, фильтры и графические объекты, задавая нужные размеры на выходе, форматируя в определенный формат (даже если файлы имеют разные первоначальные форматы).
- «Страница». Данный инструмент позволяет быстро создавать графический макет веб-страниц, помещая в отдельные его элементы (блоки) любые изображения. Инструмент «Страница» также может пригодиться при создании презентаций, PDF-документов и прочих видов графических файлов. В программе предусмотрено большое количество шаблонных макетов.
- «Комбинация». Инструмент окажется полезным при необходимости объединения нескольких изображений в один единственный графический файл. Программа позволяет изменять расположение обрабатываемых изображений относительно друг друга, их размер и прочие параметры.
- «GIF-анимация». Данный инструмент поможет быстро создать анимацию в формате GIF, состоящую из любого количества фотографий и картинок. На выбор доступно несколько настраиваемых эффектов анимации поочередного отображения используемых изображений.
- «Делитель». Весьма полезный инструмент, позволяют разделить изображение на множество отдельных фрагментов с последующим сохранением разделенных частей в качестве самостоятельных графических файлов.
- «Захват экрана». Инструмент предназначен для быстрого создания скриншотов. Пользователь может сфотографировать экран целиком, выделенную область или любое открытое на компьютере окно. Сразу после создания скриншот может быть скопирован в память либо автоматически открыт для редактирования в программе PhotoScape.
- «Конвертер RAW». Приложение PhotoScape всегда можно использовать в качестве конвертера графических необработанных RAW-файлов в JPG-формат для возможности открытия последнего стандартными средствами просмотра изображений.
- «Выбор цвета». Этот небольшой инструмент позволяет получить RGB-код любого цвета, отображаемого в данный момент на экране компьютера.
- «Печать». Данная функция позволяет настраивать изображения и драйвер принтера для последующей распечатки фотографий и картинок.
Программа PhotoScape полностью переведена на русский язык. Запуск приложения возможен на компьютерах с Windows NT и выше (включая Windows 10). Есть поддержка 32 и 64-битных систем.