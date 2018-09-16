SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PhotoRec

В данном списке представлены программы для замены PhotoRec. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PhotoRec, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

DiskDigger
DiskDigger

Версия 2.3.61.4547

Программа для восстановления утерянных данных с носителей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
GetDataBack
GetDataBack

Версия 5.71

Программа для восстановления файлов

Оценок пока нет
Movavi Picverse
Movavi Picverse

Версия 1.6.0.0

Программа для редактирования изображений и восстановления старых фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express

Версия 3.5.381

Программа для быстрого редактирования фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Puran File Recovery
Puran File Recovery

Версия 1.2.1

Программа для восстановления удаленных файлов

Оценок пока нет