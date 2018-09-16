В данном списке представлены программы для замены PhotoRec. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PhotoRec, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PhotoRec.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PhotoRec, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PhotoRec. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PhotoRec, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 2.3.61.4547
Программа для восстановления утерянных данных с носителей
Версия 1.55.0.133
Программа для восстановления файлов с жесткого диска
Версия 5.71
Программа для восстановления файлов
Версия 1.6.0.0
Программа для редактирования изображений и восстановления старых фотографий
Версия 3.5.381
Программа для быстрого редактирования фотографий
Версия 6.0.0
Программа для редактирования изображений
Версия 1.2.1
Программа для восстановления удаленных файлов