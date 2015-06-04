PhotoRec - бесплатная программа для восстановления потерянных или удалённых видеороликов, документов и архивов с жестких дисков, CD дисков и фотографий с карт памяти. Для PhotoRec не имеет значение какая файловая система используется в устройстве.

PhotoRec - бесплатная программа и не требует оплаты за своё использование. Программа бережно обращается с данными и работает только в режиме чтения. То есть она не вносит никакие изменения в данные. Если вы поняли, что удалили какие-то важные файлы или фотографии, то перед их восстановлением не записывайте на носитель никакой информации!