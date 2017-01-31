SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PhotoFiltre

В данном списке представлены программы для замены PhotoFiltre. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PhotoFiltre, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Krita
Krita

Версия 5.3.1

Бесплатный многофункциональный редактор растровых изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (8)
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
MyPaint
MyPaint

Версия 2.0.1

Графический редактор для рисования на компьютере

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Pixia
Pixia

Версия 6.51.30

Графический редактор для рисования и обработки растровых изображений

Оценок пока нет
Artweaver
Artweaver

Версия 6.0.11

Программа для редактирования и создания растровых изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Fotor
Fotor

Версия 3.0.0.152

Обработка фотографий, добавление эффектов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)