Photo Mechanic — программа для организации и управления массивами RAW-фотографий, отснятых на профессиональные цифровые фотоаппараты. Также позволяет заполнять и редактировать метаданные, конвертировать «сырые» фотоснимки в несколько популярных форматов и загружать их на различные веб-сервисы.
Photo Mechanic является платным программным обеспечением с возможностью ознакомительного использования в течение 10 дней с момента установки. Программа поддерживается операционными системами Windows 7/8/10 (только 64 бит), не имеет перевода на русский язык.
Программа Photo Mechanic
Стоит отметить, что программа Photo Mechanic вряд ли окажется полезной для обычных пользователей, т.к. она создавалась, в первую очередь, для профессиональных фотографов. Все ее функции, так или иначе, связаны с этой профессией:
Работа с картами памяти
Программа Photo Mechanic обладает высокой производительностью в задачах работы с RAW-фотографиями, хранящимися на картах памяти современных фотоаппаратов:
- Во-первых, это отсутствие процесса рендеринга фотоснимков, благодаря чему пользователь может быстро просматривать файлы с карт памяти без задержек.
- Во-вторых, программа Photo Mechanic обеспечивает возможностью заполнения метатегов даже во время копирования крупных объемов файлов с карты памяти на компьютер.
- И, в-третьих, Photo Mechanic поддерживает работу с мультислотовыми картридерами — устройствами, позволяющими подключать множество карт памяти от фотоаппаратов одновременно.
Организация фотоснимков
Photo Mechanic значительно упрощает процесс выбора, организации и добавления метаданных к фотографиям. Вот некоторые из ключевых функций, обеспечивающие высокую производительность в задачах организации изображений:
- Удобный многооконный интерфейс, предоставляющий возможность работы одновременно с несколькими каталогами с фотографиями.
- Photo Mechanic помогает добавлять ключевые слова разными способами. Создаваемые программой структурированные списки ключевых слов позволяют добавлять связанные между собой ключевые слова.
- Добавление неограниченного количества ключевых слов к фотографиям, которые в будущем обеспечат быстрый их поиск.
- Автоматическое добавление данных фотокамеры EXIF к изображениям, такие как — фокусное расстояние, серийные номера, ISO и прочие данные.
- Возможность добавления новых полей метаданных, если стандартных окажется недостаточно.
- Пакетное редактирование метаданных, включая создание и заполнение новых полей.
- Перемещение, копирование и переименование фотографий по настраиваемому шаблону, например — с добавлением в имена файлов времени создания снимков. Также возможно копирование фотоснимков одновременно в несколько папок.
- При ручном добавлении подписей к фотоснимкам Photo Mechanic сохраняет каждую из них, что позволяет в будущем быстро вводить описания из предложенных программой вариантов автодополнения текста.
- Полная поддержка геотегов с возможностью интеграции внешних файлов (журналов) с GPS-координатами. Также программа позволяет автоматически добавлять в метатеги названия городов и стран, вычисляемых по координатам.
- Возможность просмотра и сравнения фотографий в режиме «бок о бок» по горизонтали или вертикали, что упрощает процесс поиска различий между ними.
- Моментальный поиск (выдача результатов непосредственно во время ввода запроса) фотографий по метатегам и ключевым словам.
- Организация фотографий путем установки цвета к заднему фону их миниатюр и присвоения рейтинга.
- Возможность создания неограниченного числа тематических разделов и коллекций (т.е. для Photo Mechanic это разные понятия) с целью размещения в них схожих по различным критериям фотографий.
- Фильтрация массива фотографий по дате создания, модели камер и линз, присвоенному цвету и рейтингу, тематическому каталогу и коллекциям.
Конвертация и экспорт фотографий
На момент написания обзора программа Photo Mechanic предоставляла возможность конвертации RAW-фотографий в графические форматы JPEG и TIFF с предварительной настройкой их качества. Помимо этого, приложение поддерживает экспорт фотографий в PSD-формат для последующего их редактирования в любых графических редакторах, поддерживающих PSD (прежде всего в Photoshop).
Вот еще несколько функций, связанных с экспортом изображений:
- Обрезка и изменение размеров выходных изображений, в т.ч. в пакетном режиме.
- Наложение на фотографии водяного знака, созданного на основе JPG/PNG-изображения или введенного пользователем текста. Водяной знак можно тонко настроить — установить размер и степень прозрачности, указать местоположение на снимке и т.д.
- Наличие встроенного почтового клиента, который обеспечивает возможностью отправки фотографий одному или множеству адресатов одновременно.
- Возможность быстрой загрузки фотографий на различные веб-сервисы, как PhotoShelter, Zenfolio, Amazon S3, Flickr, SmugMug и множество других.
Загрузка фотографий на FTP-сервер и другие возможности.