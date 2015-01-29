Photo Mechanic — программа для организации и управления массивами RAW-фотографий, отснятых на профессиональные цифровые фотоаппараты. Также позволяет заполнять и редактировать метаданные, конвертировать «сырые» фотоснимки в несколько популярных форматов и загружать их на различные веб-сервисы.

Photo Mechanic является платным программным обеспечением с возможностью ознакомительного использования в течение 10 дней с момента установки. Программа поддерживается операционными системами Windows 7/8/10 (только 64 бит), не имеет перевода на русский язык.

Программа Photo Mechanic

Стоит отметить, что программа Photo Mechanic вряд ли окажется полезной для обычных пользователей, т.к. она создавалась, в первую очередь, для профессиональных фотографов. Все ее функции, так или иначе, связаны с этой профессией:

Работа с картами памяти

Программа Photo Mechanic обладает высокой производительностью в задачах работы с RAW-фотографиями, хранящимися на картах памяти современных фотоаппаратов:

Во-первых, это отсутствие процесса рендеринга фотоснимков, благодаря чему пользователь может быстро просматривать файлы с карт памяти без задержек.

Во-вторых, программа Photo Mechanic обеспечивает возможностью заполнения метатегов даже во время копирования крупных объемов файлов с карты памяти на компьютер.

И, в-третьих, Photo Mechanic поддерживает работу с мультислотовыми картридерами — устройствами, позволяющими подключать множество карт памяти от фотоаппаратов одновременно.

Организация фотоснимков

Photo Mechanic значительно упрощает процесс выбора, организации и добавления метаданных к фотографиям. Вот некоторые из ключевых функций, обеспечивающие высокую производительность в задачах организации изображений:

Удобный многооконный интерфейс, предоставляющий возможность работы одновременно с несколькими каталогами с фотографиями.

Photo Mechanic помогает добавлять ключевые слова разными способами. Создаваемые программой структурированные списки ключевых слов позволяют добавлять связанные между собой ключевые слова.

Добавление неограниченного количества ключевых слов к фотографиям, которые в будущем обеспечат быстрый их поиск.

Автоматическое добавление данных фотокамеры EXIF к изображениям, такие как — фокусное расстояние, серийные номера, ISO и прочие данные.

Возможность добавления новых полей метаданных, если стандартных окажется недостаточно.

Пакетное редактирование метаданных, включая создание и заполнение новых полей.

Перемещение, копирование и переименование фотографий по настраиваемому шаблону, например — с добавлением в имена файлов времени создания снимков. Также возможно копирование фотоснимков одновременно в несколько папок.

При ручном добавлении подписей к фотоснимкам Photo Mechanic сохраняет каждую из них, что позволяет в будущем быстро вводить описания из предложенных программой вариантов автодополнения текста.

Полная поддержка геотегов с возможностью интеграции внешних файлов (журналов) с GPS-координатами. Также программа позволяет автоматически добавлять в метатеги названия городов и стран, вычисляемых по координатам.

Возможность просмотра и сравнения фотографий в режиме «бок о бок» по горизонтали или вертикали, что упрощает процесс поиска различий между ними.

Моментальный поиск (выдача результатов непосредственно во время ввода запроса) фотографий по метатегам и ключевым словам.

Организация фотографий путем установки цвета к заднему фону их миниатюр и присвоения рейтинга.

Возможность создания неограниченного числа тематических разделов и коллекций (т.е. для Photo Mechanic это разные понятия) с целью размещения в них схожих по различным критериям фотографий.

Фильтрация массива фотографий по дате создания, модели камер и линз, присвоенному цвету и рейтингу, тематическому каталогу и коллекциям.

Конвертация и экспорт фотографий

На момент написания обзора программа Photo Mechanic предоставляла возможность конвертации RAW-фотографий в графические форматы JPEG и TIFF с предварительной настройкой их качества. Помимо этого, приложение поддерживает экспорт фотографий в PSD-формат для последующего их редактирования в любых графических редакторах, поддерживающих PSD (прежде всего в Photoshop).

Вот еще несколько функций, связанных с экспортом изображений:

Обрезка и изменение размеров выходных изображений, в т.ч. в пакетном режиме.

Наложение на фотографии водяного знака, созданного на основе JPG/PNG-изображения или введенного пользователем текста. Водяной знак можно тонко настроить — установить размер и степень прозрачности, указать местоположение на снимке и т.д.

Наличие встроенного почтового клиента, который обеспечивает возможностью отправки фотографий одному или множеству адресатов одновременно.

Возможность быстрой загрузки фотографий на различные веб-сервисы, как PhotoShelter, Zenfolio, Amazon S3, Flickr, SmugMug и множество других.

Загрузка фотографий на FTP-сервер и другие возможности.