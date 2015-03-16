Программа Photo Cards поможет пользователю в создании красивых поздравительных открыток. Процесс создания крайне прост – выбираем фон, украшаем открытку различными инструментами, придумываем красивое поздравление и все! Теперь можно распечатать результат своей работы.

В будущую открытку можно добавлять любое количество собственных фото. Также приятно, что в программе содержится большое число поздравлений в стихах, предназначенных для большинства известных праздников. Кроме того, данная утилита является достаточно неплохим редактором графики.