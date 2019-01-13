SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Pencil2D Animation

В данном списке представлены программы для замены Pencil2D Animation. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Pencil2D Animation, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Figma
Figma

Версия 126.10.10

Программа для создания дизайн-проектов.

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (10)
OpenToonz
OpenToonz

Версия 1.8

Программа для работы с 2D-анимацией

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Adobe Animate
Adobe Animate

Версия 2022

Программа для создания анимации, игр, веб-приложений и т.д.

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (44)
Easy GIF Animator
Easy GIF Animator

Версия 7.3

Программа для создания GIF-анимации

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Synfig Studio
Synfig Studio

Версия 1.2.2

Программа для создания и редактирования векторной 2D-графики

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)