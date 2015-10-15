Nikon Capture NX – программа для редактирования фотографий. Она разработана компанией Nicon, но подходит для любых цифровых фото в форматах NEF, JPEG или TIFF.

Capture NX оснащен инструментами для обработки снимков, которые позволяют выделять области для работы, накладывать маски и работать со слоями без ухудшения исходного качества изображений. Также редактор фотографий отличается расширенными настройками и позволяет регулировать яркость, тональность и контрастность с помощью специальных ползунков, вынесенных на панель быстрого доступа.

В Nikon Capture NX можно легко отыскать необходимые для ретуширования инструменты и приступить к работе.