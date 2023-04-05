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Nero CoverDesigner

Nero CoverDesigner

Нарисовать обложку для диска и CD, DVD бокса

2,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 23.5.1000
Скачать 178 MB
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История изменений

Версия 23.5.1000

Оценки программы

2,0

1 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о Nero CoverDesigner

2 отзыва

Валерий

Скачивается ДРУГАЯ программа.
Всё ложь.

SoftSalad

Спасибо за отзыв, произошла ошибка. Обновили программу, все починили.