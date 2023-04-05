Nero CoverDesigner

Nero Cover Designer позволяет создавать обложки для дисков, которые вы записываете с помощью Nero. Используя несложный интерфейс, вы сможете добавить на обложку диска любые изображения, надписи и визуальные эффекты.

Приложение предусматривает несколько шаблонов, от которых можно отталкиваться при работе над обложкой. Они заметно отличаются друг от друга в зависимости от содержания будущего проекта. Программа интегрируется с принтером и дает возможность сразу же после создания картинки распечатать обложку.