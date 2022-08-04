MyPaint - быстрый и лёгкий в работе графический редактор для работы с цифровыми изображениями.

Программа поможет пользователю сосредоточиться на рисовании. Интерфейс редактора MyPaint функционален и удобен, но при этом занимает мало места. Вся основная площадь экрана остаётся свободной для полотна, на котором будет рисовать пользователь.

Бесплатный графический редактор MyPaint содержит большой набор кистей, которые реалистично имитируют настоящие кисти. Кисти можно настраивать и изменять под свои потребности.