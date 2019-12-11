Movavi Picverse — программа для редактирования изображений, обладающая (по словам разработчиков) нейросетевыми функциями, которые значительно упрощают ряд операций с графиков. Это платная программа. Ознакомительная версия позволяет обработать 10 изображений, на которые будет наложен водяной знак при сохранении.

Редактор Movavi Picverse предназначен для работы в среде Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Movavi Picverse?

Movavi Picverse — редактор изображений, разработчики которого сделали основной на обработку фотографий, а именно: ретуширование, удаление лишних объектов, наложение всевозможных визуальных фильтров, колоризация и восстановление старых фотографий, замена заднего фона и другие операции. Есть и вспомогательные функции, например — организация цифровых фотоснимков или регулировка цветовых параметров. И, конечно, предусмотрен полный набор стандартных операций над изображениями — кадрирование, изменение разрешения, наложение текста и пр.

Многие из доступных Movavi Picverse основных функций максимально автоматизированы, что обусловлено внедрением в редактор нейросетевых технологий. К примеру, чтобы убрать с лица на фотографии недостатки кожи, пользователю не придется кропотливо работать с инструментом вроде «Штампа» из Фотошопа, достаточно будет применить соответствующий эффект и подкорректировать его параметры, используя ползунки.

Функции программы Movavi Picverse

В число основных функций программы Movavi Picverse входят:

Автоматическое улучшение изображений путем регулировки яркости и насыщенности цветов. В отличие от других редакторов, здесь пользователю потребуется перемещать лишь один единственный ползунок.

Инструмент для удаления фона способен автоматически (но не всегда — тут многое зависит от фона) выделять силуэты людей или объектов на переднем плане. После этого останется лишь удалить фон и загрузить свой, что осуществляется в несколько кликов мышью.

Колоризация черно-белых и выцветших фотографий. Функция также работает в автоматическом режиме.

Восстановление старых фотографий. Осуществляется путем удаления царапин и иных дефектов с поверхности оцифрованных фотоснимков, причем программа Movavi Picverse распознает их (дефекты) автоматически.

Наложение визуальных эффектов и применение графических фильтров. В общей сложности в распоряжении пользователя Movavi Picverse — более 100 эффектов и фильтров, каждый из которых имеет собственные регулируемые параметры.

Возможность тонкой настройки четкости и резкости для улучшения детализации мелких объектов и/или уменьшения эффекта размытия.

Автоматизированный инструмент удаления нежелательных объектов с фотографий. Пользователю на выбор предлагается несколько алгоритмов затирания этих объектов.

Автоматическое ретуширование фотографий. Доступные в Movavi Picverse позволяют легко и быстро убрать любые недостатки с однородных поверхностей (в т.ч. и кожи лица) и отрегулировать цветовую составляющую отдельных объектов на фотоснимке. Данная функция в основном используется для ретуши фотографий лиц, что объясняется наличием специального инструмента для нанесения виртуального макияжа.

Дополнительные и вспомогательные функции редактора Movavi Picverse:

Настройка баланса белого, регулировка HDR-освещения и другие функции, относящиеся к цвету и свету.

Устранение цифровых шумов с фотографий, которые были сделаны при плохом освещении.

Наложение текста с выбором шрифта, размера и цвета, настройкой уровня прозрачности и формы.

Обрезка, разворот на угол и зеркальное отражение изображений.

Сохранение готовых фотографий в различных графических форматах с возможностью настройки качества, что влияет на конечный размер файла, и редактирования метаданных (также предусмотрена функция удаления всех метаданных).

Отдельно отметим поддержку Movavi Picverse неформатированных "сырых" RAW-фотографий, скопированных напрямую с цифровой фотокамеры, что говорит о возможности использования данной программы в рамках деятельности профессиональных фотографов.