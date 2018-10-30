SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MODO

В данном списке представлены программы для замены MODO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MODO, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Blender
Blender

Версия 5.2.2

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (34)
Autodesk 3DS Max
Autodesk 3DS Max

Версия 2024

Программа для 3D-моделирования, 3D-анимации и визуализации

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (20)
Autodesk Maya 2019
Autodesk Maya 2019

Версия 2019

Полнофункциональный продукт для 3D-анимации

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
CINEMA 4D Studio
CINEMA 4D Studio

Версия R20

Программа для 3D-моделирования и визуализации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Houdini
Houdini

Версия 17.0.352

Моделирование трёхмерной графики и анимации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (15)