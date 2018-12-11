MODO — профессиональная программа для 3D-моделирования, визуализации (рендеринга) и создания анимации. В настоящее время программный продукт широко применяется в медиа и игровой индустрии, мультипликации, дизайне и других направлениях, где сегодня сложно обойтись без использования трехмерной графики.

Программа MODO

Программа MODO имеет достаточный инструментарий для 3D-моделирования, визуализации и анимации различной степени сложности. В общих чертах, возможности программного продукта можно описать следующим образом:

Моделирование

Приложение MODO предлагает уникальные комбинации инструментов для прямого (явного) моделирования, идущих рука об руку с гибкой системой процедурного моделирования. Кроме того, в программе представлен ряд «MeshFusion Boolean» инструментов, а также интегрированные функции ретопологии и скульптинга.

Скульптурирование

В MODO имеется большое количество инструментов моделирования на основе кистей, которые позволяют быстро создавать и редактировать большие объемы мелких деталей 3D-моделей.

Инструменты затенения

При помощи гибких систем на основе слоев и узлов пользователи MODO смогут легко и быстро создавать сложные фотореалистичные поверхности 3D-моделей. В базе данных программы имеется большое количество готовых поверхностей, которые могут быть легко применены к любым объектам путем простого перетаскивания мышью.

Рендеринг

MODO используется свои собственные алгоритмы рендеринга, основанные на физических характеристиках обрабатываемых 3D-моделей. Инструменты рендеринга отличаются быстротой работы при одновременно высоком качестве результата.

Анимация

По части анимации в MODO задействованы как традиционные методы, так и свои собственные инновационные технологии анимирования. Пользователю доступен широкий инструментарий, позволяющий достаточно быстро и просто создавать динамические анимированные сцены — будь это короткие рекламные ролики или полнометражная мультипликация.

Технические Требования MODO

Программа MODO достаточно требовательна к компьютеру. Для работы приложения требуется 64-битная операционная система Windows версии 7 или выше. Минимальные требования к оборудованию: процессор — Intel Core i3, ОЗУ — 4 Гб, видеокарта с объемом памяти 1 Гб и поддержкой OpenGL 3.2. MODO не имеет поддержки русского языка.