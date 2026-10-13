SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft OneNote

В данном списке представлены программы для замены Microsoft OneNote. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft OneNote, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Evernote
Evernote

Версия 11.38.5

Создание заметок и синхронизация записей

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Obsidian
Obsidian

Версия 1.14.4.0

Программа для управления заметками

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