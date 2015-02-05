Microsoft OneNote — одна из программ набора Microsoft Office, предоставляющая пользователю удобный блокнот с организацией записей в иерархическом порядке. Приложение используется как органайзер для моментального создания заметок и напоминаний, а также хранения необходимой информации о ближайших делах.

Рабочей областью программы является пустой лист, распоряжаться которым пользователь может по своему усмотрению. В любом месте делаются быстрые текстовые заметки, сохраняющиеся в документе.

В OneNote есть удобные функции создания заметок с помощью голосовых комментариев и страниц в браузере, информацию с которых можно перенести в программу.

Программа Microsoft OneNote совместима с Windows 7, 8, 8.1 и 10 с разрядностями на 32 и 64 бит. Также есть версии утилиты для Mac OS и Linux.