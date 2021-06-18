SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MasterStamp

В данном списке представлены программы для замены MasterStamp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MasterStamp, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Stamp
Stamp

Версия 0.85

Программа для создания печатей и штампов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (25)