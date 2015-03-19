MakeUp Instrument – платная программа для редактирования портретов. После первого запуска приложения будут продемонстрированы все доступные инструменты. Самое простое, что можно сделать – очистить лицо на фото от дефектов. Если вам кажется, что на портрете все плохо с макияжем, то MakeUp Instrument поможет решить и эту проблему.

Программа способна убирать морщины, стирать прыщи и родинки, удалять эффект красных глаз. Точная подгонка цветовой гаммы, яркости и контраста помогут сделать красивую фотографию.

MakeUp Instrument позволяет добиться впечатляющих результатов даже в самых неопытных руках.