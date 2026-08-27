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Lunacy

Lunacy

Векторный редактор для разработки UX/UI-дизайна

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Актуальная версия 14.1.0.0
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История изменений

Версия 14.1.0.0

  • Добавлена вкладка Templates с готовыми шаблонами для обложек, публикаций и других макетов.
  • Добавлены эффекты Diamond gradient, Zoom Blur и Motion Blur.
  • Добавлено отдельное окно экспорта для просмотра и выбора нужных вариантов выгрузки.
  • Улучшено привязывание объектов к авторазметке, границам и отступам.
  • В прототипах один и тот же переход теперь можно назначить сразу нескольким объектам.
  • Ускорена работа списков Components, Styles и Variables в больших проектах.
  • Добавлена операция Divide selection для разделения фигур в местах пересечения.
  • Улучшена скорость отрисовки.
  • Исправлено более 100 ошибок.

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