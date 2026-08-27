Lunacy — векторный графический редактор, специализирующийся на создании пользовательских интерфейсов для сайтов и мобильных/десктопных приложений, логотипов, постеров, графических инструкций и т.д. Редактор Lunacy распространяется бесплатно (присутствуют внутренние покупки) через магазин Microsoft Store и официальный сайт разработчика.

Программа предназначена для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет неполный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Lunacy?

Lunacy — это мощный инструмент для разработки UX (User Experience)/UI (User Interface) дизайна, т.е. основное предназначение программы — проектирование пользовательских интерфейсов веб-сайтов, мобильных и компьютерных приложений. Редактор можно использовать и для создания логотипов, графических руководств пользователя, постеров, баннеров и других разновидностей графических изображений, в т.ч. для их последующей распечатки на обычных и широкоформатных принтерах.

В основном пользователям Lunacy предстоит работать с векторной графикой, размещая на рабочей области различные графические компоненты (если говорить о разработке интерфейсов, то это, например — кнопки, радиокнопки, переключатели, чекбоксы и т.д.). Однако программа позволяет использовать в разрабатываемых проектах и растровые изображения всех распространенных форматов (в Lunacy даже предусмотрен инструмент для автоматического удаления заднего фона с растровых изображений).

Функции программы Lunacy

Редактор Lunacy обладает всем необходимым функционалом для удовлетворения современных (на момент написания обзора) требований со стороны дизайнеров:

Безграничное рабочее пространство с многослойной структурой, позволяющей распределять отдельные графические элементы по слоям, которые, в свою очередь, могут быть сгруппированы. Кроме того, отдельные слои и группы можно объединять в фреймы с собственными настройками размеров границ, стилями шрифтов, фона и т.д. Любой фрейм можно сделать дочерним, поместив его внутрь другого фрейма — и так до бесконечности.

Большое количество статичных и интерактивных графических компонентов — различные типы кнопок, переключателей, чекбоксов и меню, текстовые поля, слайдеры, прогресс-бары и многое другое, что используется при разработке UX/UI дизайна. Причем пользователю доступно несколько стилей компонентов — Windows, MAC OS, Android, iOS и др. Состояние (вкл./выкл., раскрыт/закрыт и т.п.) интерактивных компонентов и/или их тип (например, был кнопкой стал меню), а также любые изменяемые параметры (размер, цвета и т.д.) автоматически изменяется при размещении курсора мыши над ним и/или выполнении клика.

Возможность сохранения интерфейсов (набора UI) в виде шаблонов для дальнейшего использования в других проектах. Также в программе имеется несколько готовых наборов UI. При необходимости их перечень можно расширить за отдельную плату.

Наличие механизма автолейаута (Auto layout) обеспечивает удобство и простоту размещения графических компонентов друг относительно друга, рядом с границами изображения и/или фрейма путем автоматической настройки их размеров и местоположения. Например, если в существующий текст кнопки добавить несколько символов, то ширина последней автоматически увеличится, а находящийся рядом компонент — сдвинется вправо или спустится вниз (если справа места не осталось).

Множество вариантов наложения графических компонентов друг на друга — затемнение, умножение, осветление, перекрытие и другие.

Наличие механизма стилизации, который позволяет применять к слоям и графическим компонентам индивидуальные стили. В Lunacy можно найти множество готовых стилей, редактировать их и создавать собственные.

Наличие всех стандартных инструментов для рисования и создания векторных иллюстраций — геометрические фигуры, перо (рисование при помощи кривых), карандаш и форматированный текст. Фигуры, линии и текст имеют множество графических настроек (границы, заполнение, графические эффекты, обводки и т.д.).

Возможность импорта в проект растровых изображений с возможностью их масштабирования, наложения на них графических эффектов и изменения оттенка, насыщенности, яркости и контраста.

Наличие обширной библиотеки с иконками, небольшими растровыми тематическими фотографиями и векторными иллюстрациями, которые могут быть использованы пользователем в своих проектах. Как и в случае с наборами UI, содержание библиотеки графических объектов можно расширить за отдельную плату.

Возможность загрузки проектов в облачное хранилище Lunacy, в т.ч. для совместной работы над ними.

Мы не стали приводить полный перечень возможностей редактора Lunacy, т.к. их немало, но отдельно хотели бы отметить функции, основанные на искусственном интеллекте:

Smart Upscaler. Позволяет улучшить качество (разрешение) добавляемых в проект растровых изображений одним кликом.

Background Remover. Функция автоматического удаления заднего фона с растровых изображений.

Генератор текстов. Позволяет автоматически заполнять плейсхолдеры — текст, расположенный внутри текстовых полей (например, внутри поля ввода пароля будет указано соответствующее сообщение).

Генератор аватарок — изображений с лицами людей крупным планом. Пользователь задает пол, расу, возраст, цвет волос и эмоцию (радость/нейтральный), нажимает одну единственную кнопку, и генератор спустя несколько секунд отображает результат — лицо человека, соответствующее заданным параметрам.

Оффлайн-установка Lunacy

Стандартный способ установки редактора Lunacy — использование приложения Microsoft Store. Но можно обойтись и без этого. На данной странице можно скачать файл Lunacy_9.1.1.0.msixbundle (формат, в котором хранятся приложения из Microsoft Store). Его можно сохранить на любом носителе, а затем установить на компьютере под управлением Windows 10 или 11 без доступа в интернет.