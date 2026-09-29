LiveFaceSwap — программа для замены лица в реальном времени с помощью искусственного интеллекта, работающая как виртуальная камера для стримов, видеозвонков и встреч.

Программа скачивается бесплатно, но для работы нужно оплатить подписку. Стоимость начинается от 10$ в месяц. LiveFaceSwap работает на операционной системе Windows 11 (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Замена лица в реальном времени через виртуальную камеру

Программа создает в системе виртуальное устройство LiveFaceSwap Camera, которое другие приложения видят как обычную веб-камеру. Пользователь выбирает источник видео, эффект, модель и референсное изображение, после чего запускает сеанс. Облачный искусственный интеллект обрабатывает поток и отправляет результат в виртуальную камеру. Это позволяет использовать замену лица в любом приложении, которое умеет работать с веб-камерами.

Совместимость с программами для стриминга и видеозвонков

LiveFaceSwap работает с OBS Studio, Streamlabs Desktop, PRISM Live Studio, TikTok LIVE Studio, XSplit Broadcaster и vMix. Для встреч и звонков поддерживаются Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Slack, Discord и Telegram. Достаточно выбрать LiveFaceSwap Camera в настройках видео нужного приложения, и замененное лицо появится в эфире или на созвоне.

Работа без мощной видеокарты

Обработка видео выполняется в облаке, поэтому программа не требует наличия дискретной видеокарты или мощного процессора. Это делает ее доступной для большинства современных компьютеров и ноутбуков. Единственное требование — стабильное интернет-соединение, так как видеопоток отправляется на сервер и возвращается уже обработанным.

Предварительный просмотр и безопасное тестирование

Перед выходом в эфир можно запустить приватный предпросмотр или тестовый звонок, чтобы убедиться, что замена лица работает корректно и выглядит естественно. Это снижает риск технических накладок во время важной трансляции или встречи.

Простая настройка и подключение

Установка программы добавляет виртуальную камеру в систему. Если она не появляется в списке устройств, достаточно перезапустить целевое приложение, чтобы оно заново просканировало доступные камеры. Если веб-камера занята другой программой, ее нужно закрыть и повторить попытку. В самом приложении LiveFaceSwap нужно выбрать входное видео, эффект, модель и референс, а затем запустить сеанс.

Кроссплатформенность и бесплатный доступ

Версии программы выпущены для Windows, macOS на процессорах Apple Silicon и Linux в формате deb-пакета. Для работы требуется только подключение к интернету и доступная веб-камера. Программа регулярно обновляется, текущие версии для каждой платформы указаны на странице загрузки.