SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Krita

В данном списке представлены программы для замены Krita. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Krita, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

PicPick
PicPick

Версия 7.6.1

Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
OpenToonz
OpenToonz

Версия 1.8

Программа для работы с 2D-анимацией

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
ibis Paint
ibis Paint

Версия 12.2.7.0

Программа для создания иллюстраций

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
MediBang Paint
MediBang Paint

Версия 29.1.0.0

Программа для создания комиксов и манги

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (13)
PhotoFiltre
PhotoFiltre

Версия 11.4.2

Проограмма для редактирования растровых изображений

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6

Версия 13

Профессиональный редактор изображений

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (600)