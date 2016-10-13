В данном списке представлены программы для замены Krita. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Krita, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Krita.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Krita, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Krita. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Krita, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 7.6.1
Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов
Версия 3.2.6
Бесплатный редактор фотографий
Версия 2.16.3
Программа для рисования и редактирования растровых изображений
Версия 1.8
Программа для работы с 2D-анимацией
Версия 5.1.12
Программа для рисования и редактирования изображений
Версия 12.2.7.0
Программа для создания иллюстраций
Версия 29.1.0.0
Программа для создания комиксов и манги
Версия 11.4.2
Проограмма для редактирования растровых изображений
Версия 12.0
Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений
Версия 13
Профессиональный редактор изображений