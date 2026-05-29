KiCad — программа с открытым исходным кодом для проектирования электронных схем и печатных плат. Включает в себя редактор принципиальных схем, редактор топологии платы, 3D-визуализатор и инструменты проверки проектных правил.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности программы KiCad