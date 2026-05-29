SoftSalad СОФТСАЛАТ
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KiCad

KiCad

Программа для проектирования схем и плат

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Актуальная версия 10.0.3
Скачать 922 MB
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История изменений

Версия 10.0.3

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