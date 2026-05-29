KiCad — программа с открытым исходным кодом для проектирования электронных схем и печатных плат. Включает в себя редактор принципиальных схем, редактор топологии платы, 3D-визуализатор и инструменты проверки проектных правил.
Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.
Функции и возможности программы KiCad
- Редактор электрических схем с поддержкой иерархических листов. Пользователь создает схему устройства, размещая на рабочем поле символы компонентов, а затем соединяет их линиями связей. Редактор поддерживает многостраничные проекты с иерархией, позволяя разбивать сложные устройства на дополнительные блоки. Встроенный менеджер библиотек содержит тысячи готовых символов, а при необходимости можно нарисовать собственный компонент или импортировать его из сторонних источников.
- Редактор топологии печатной платы с интерактивной трассировкой дорожек. На основе схемы программа создает начальную заготовку платы с компонентами, соединенными так называемыми резиновыми линиями связей. Пользователь размещает компоненты на поле платы, а затем прокладывает медные дорожки, используя интерактивный трассировщик с автоматическим завершением линий. Доступна ручная, автоматическая и интерактивная трассировка с контролем зазоров, ширины дорожек и соблюдения проектных норм.
- Трехмерный просмотр платы. После разводки платы можно переключиться в 3D-режим, где компоненты и дорожки отображаются объемно, с учетом реальных размеров и цветов шелкографии. Встроенный трассировщик лучей с настраиваемым освещением создает реалистичные изображения, позволяя оценить внешний вид готового изделия, проверить совместимость по высоте с корпусом и обнаружить коллизии между компонентами.
- Встроенный симулятор SPICE и проверка электрических правил. Программа включает симулятор для анализа поведения аналоговых и цифровых схем: можно запустить расчет постоянного тока, переходных процессов, частотных характеристик и шумов. Проверка электрических правил автоматически ищет ошибки в соединениях. Проверка проектных правил контролирует зазоры между дорожками, их минимальную ширину, размеры отверстий и другие параметры, гарантируя производственную пригодность платы.
- Экспорт в промышленные форматы для производства плат и автоматической сборки. Готовая плата выгружается в форматы Gerber, Excellon, а также в Step и VRML для трехмерных моделей. Поддерживаются списки соединений в форматах IPC-2581 и DSN для обратной связи с производителем. Файлы BOM и Pick-and-Place готовятся автоматически, что упрощает заказ монтажа на заводах. Все библиотеки символов, посадочных мест и трехмерных моделей распространяются бесплатно и активно пополняются сообществом. Программа работает на различных операционных системах, а ее исходный код доступен для модификаций.