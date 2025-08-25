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InvokeAI

InvokeAI

Программа для генерации и редактирования изображений с помощью ИИ.

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Актуальная версия 6.4.0
Скачать 100 MB
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История изменений

Версия 6.4.0

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