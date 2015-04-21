SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Inkscape

В данном списке представлены программы для замены Inkscape. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Inkscape, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Р7 Графика Десктоп
Р7 Графика Десктоп

Версия 26.1.2

Программа для создания графических иллюстраций

Оценок пока нет
LibreCAD
LibreCAD

Версия 2.2.1.5

Создание схем зданий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
MediBang Paint
MediBang Paint

Версия 29.1.0.0

Программа для создания комиксов и манги

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (13)
PhotoFiltre
PhotoFiltre

Версия 11.4.2

Проограмма для редактирования растровых изображений

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
The Logo Creator
The Logo Creator

Версия 7.2.3

Программа для создания логотипов и визитных карточек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3

Версия 10.0

Программа для редактирования растровых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Artweaver
Artweaver

Версия 6.0.11

Программа для редактирования и создания растровых изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Synfig Studio
Synfig Studio

Версия 1.2.2

Программа для создания и редактирования векторной 2D-графики

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Gravit Designer
Gravit Designer

Версия 3.4.9

Программа для создания векторной графики

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
CorelDRAW Graphics Suite X8
CorelDRAW Graphics Suite X8

Версия 18.0

Программа для дизайнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (10)
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)

Версия 15.2.0.686

Работа с графическими проектами

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (26)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
Scan Tailor

Версия 0.9.11.1

Пост-обработка сканированных страниц

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)