ImageMagick — программа для редактирования и управления цифровыми растровыми изображениями. Это консольный графический редактор, предназначенный для продвинутых пользователей — разработчиков ПО, инженеров, научных сотрудников (впрочем, программа может использоваться и обычными пользователями ПК, знакомыми с командной строкой Windows).

Программа распространяется бесплатно, предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа ImageMagick?

Magick ImageMagick — это бесплатный программный пакет, состоящий из множества модулей для редактирования и управления цифровыми изображениями. Его можно использовать для создания, редактирования, составления или преобразования растровых изображений. Программой поддерживается широкий спектр форматов графических файлов, включая JPEG, PNG, GIF, TIFF и PDF.

ImageMagick широко используется в таких отраслях, как веб-разработка, графический дизайн и видеомонтаж, а также в научных исследованиях, медицинской визуализации, астрономии и т.д. Его универсальный и настраиваемый характер, а также надежные возможности обработки графики делают его популярным выбором для решения широкого круга задач, связанных с обработкой изображений.

ImageMagick включает в себя интерфейс командной строки для выполнения сложных задач обработки изображений, а также API-интерфейсы для интеграции функций обработки графики в программные приложения. На момент написания обзора в ImageMagick были включены API-интерфейсы для интеграции в приложения, написанные на Perl, C, C++, Python, Ruby, PHP, Node.js, Pascal, Java и Delphi.

Функции программы ImageMagick

Одной из ключевых особенностей ImageMagick является поддержка сценариев и автоматизации. Это позволяет пользователям создавать сложные «конвейеры» обработки изображений, которые впоследствии можно запускать автоматически без необходимости ручного вмешательства. Это может быть особенно полезно для задач, требующих обработки большого количества изображений, или тех задач, с которыми пользователям приходится сталкиваться в своей ежедневной практике.

В дополнение к своим основным возможностям обработки изображений ImageMagick также включает в себя ряд других функций, таких как создание анимации, управление цветом и рендеринг изображений. Эти функции делают его универсальным инструментом для широкого круга задач, связанных с изображениями, включая графический дизайн, научную визуализацию и цифровое искусство.

Вот лишь небольшой перечень возможностей и особенностей ImageMagick:

Поддержка изображений со сверхвысоким разрешением (чтение, обработка или создание Мега-, Гига- или Терапиксельных размеров изображений), а также мультиспектральных изображений (до 32 каналов, 22 из которых — метаканалы).

Создание последовательности анимации GIF из группы изображений.

Наложение различных графических эффектов: размытие, резкость, оттенок, тени, двустороннее нелинейное размытие, сглаживающий фильтр с сохранением краев и шумоподавлением.

Трансформация изображений: изменение размера, разворот, выравнивание, обрезка, зеркальное отображение и т.д.

Композитное наложение одного изображения на другое.

Преобразование цветов всех пикселей в заданном цветовом диапазоне в указанный цвет, а все прочие (не вошедшие в заданный диапазон) — в другой.

Добавление границ или рамок к изображению.

Добавление текста и геометрических фигур.

Конвертирование изображений из одного формата в другой.

Исправление или, наоборот, искажение изображений, включая перспективу.

Точное отображение широкого диапазона уровней интенсивности, встречающихся в реальных сценах, от самого яркого прямого солнечного света до самых глубоких и темных теней.

Улучшение контрастности изображений путем адаптивного выравнивания гистограммы.

Возможность применения математических выражений к изображениям, последовательности изображений или каналам изображения.

Создание градиентов (постепенное смешение двух цветов, имеющих горизонтальную, вертикальную, круглую или эллиптическую форму).

Извлечение особенностей, описание форм и распознавание закономерностей в изображениях.

Также отметим, что в состав пакета ImageMagick входит программа ImageMagick Display с графическим пользовательским интерфейсом. Предназначена она для просмотра изображений и выполнения нам ними некоторых операций редактирования (разворот, обрезка, изменение размера и др.).