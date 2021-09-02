SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Image Resizer

В данном списке представлены программы для замены Image Resizer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Image Resizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Light Image Resizer
Light Image Resizer

Версия 7.6.6.178

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Image Tuner
Image Tuner

Версия 9.2

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Radical Image Optimization Tool (RIOT)
Radical Image Optimization Tool (RIOT)

Версия 1.0.1

Программа для пакетной обработки и оптимизации размера изображений

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