SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ibis Paint

В данном списке представлены программы для замены ibis Paint. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ibis Paint, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Krita
Krita

Версия 5.3.1

Бесплатный многофункциональный редактор растровых изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (8)
MediBang Paint
MediBang Paint

Версия 29.1.0.0

Программа для создания комиксов и манги

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (13)
SketchBook Pro
SketchBook Pro

Версия 9.0.42.0

Программа для рисования эскизов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)