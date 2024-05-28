ibis Paint – многофункциональная программа для создания иллюстраций. Содержит множество инструментов для рисования:

387 видов кистей с возможность детальной настройки штриха;

85 фильтров;

400 шрифтов;

режим работы со слоями;

функции линейки и многое другое.

За счет этого и интуитивно понятного интерфейса ibis Paint подойдет как для профессиональных целей, так и для свободного творчества. Программа совместима с Windows 10 и 11 (32 и 64 бит) и переведлена на русский язык.

Основные возможности ibis Paint

Рисунки, созданные в ibis Paint, хранятся во внутренней галерее. Здесь же можно создавать новые проекты и править уже начатые, сортировать работы с помощью тематических папок. Также можно настроить синхронизацию галереи с облачным хранилищем для организации работы над проектами с нескольких устройств.

Процесс рисования автоматически записывается на видео, которое можно просмотреть и скачать, нажав на соответствующий рисунок в галерее и выбрав функцию воспроизведения. Работу можно сохранить как фото или PSD-файл с фиксированными или объединенными слоями.

ibis Paint предлагает десятки инструментов для творчества: палочки, лассо, фильтры, кисти, размытие, заливки и многое другое. Каждый инструмент гибко настраивается благодаря ползункам и множеству параметров.

В программе доступна онлайн-галерея, где пользователи со всего мира делятся своими творениями. Здесь можно просматривать лучшие рисунки за день, месяц и год, следить за любимыми художниками, оставлять лайки и комментарии. Большинство пользователей выкладывают не только проекты, но и видео с процессом их создания. Также на сайте размещены обучающие уроки по работе с программой.

В ibis Paint дается один бесплатный час в день для рисования. Безлимитный доступ к возможностям программы и ряд эксклюзивных функций открываются при разовой покупке тарифа Pro или ежемесячной (ежегодной) оплате премиум членства.