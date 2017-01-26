SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Houdini

В данном списке представлены программы для замены Houdini. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Houdini, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Wings 3D
Wings 3D

Версия 2.4.1.0

Программа для 3D-моделирования

Оценок пока нет
Daz 3D
Daz 3D

Версия 4.24.0.3

Программа для работы с 3D-моделями

Оценок пока нет
MediBang Paint
MediBang Paint

Версия 29.1.0.0

Программа для создания комиксов и манги

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (13)
Autodesk 3DS Max
Autodesk 3DS Max

Версия 2024

Программа для 3D-моделирования, 3D-анимации и визуализации

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (20)
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CINEMA 4D Studio
CINEMA 4D Studio

Версия R20

Программа для 3D-моделирования и визуализации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
MODO
MODO

Версия 12.2

Программа для 3D-моделирования, визуализации и анимации

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ZModeler
ZModeler

Версия 3.2.0.1182

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Corel MotionStudio 3D

Версия 1.0

3D-графика, визуальные эффекты и композитинг.

Оценок пока нет