HitPaw Photo Enhancer — программа для улучшения качества изображений в автоматическом режиме с применением технологий искусственного интеллекта. Это условно-бесплатное приложение (в бесплатной версии отсутствует возможность экспорта изображений, можно только просматривать предварительный результат).

Программа HitPaw Photo Enhancer предназначена для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (только 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа HitPaw Photo Enhancer?

Программа HitPaw Photo Enhancer использует технологии искусственного интеллекта для улучшения качества и преобразования изображений, а именно:

Увеличение разрешения изображений без потери качества до 2K/4K/8K.

Удаление с изображений различных дефектов или наложенных в графических редакторах эффектов, включая размытие, зернистость и шумы.

Автоматическое удаление с фотографий лиц пятен, морщин, веснушек и т.д.

Увеличение цветовой насыщенности изображений.

Преобразование черно-белых фотографий в цветные.

Восстановление старых оцифрованных фотографий с царапинами.

Преобразование фотографий в «мультфильм» (создание мультяшных картинок).

Программа HitPaw Photo Enhancer на момент написания обзора поддерживала 3 наиболее распространенных формата изображений — PNG, JPEG/JPG и WEBP.

Как пользоваться программой HitPaw Photo Enhancer?

Программа HitPaw Photo Enhancer рассчитана на обычных пользователей ПК, потому она проста в использовании. Так, улучшение визуальных качеств изображений осуществляется в 4 шага:

Импорт изображений в программу. Выбор модели AI (функции искусственного интеллекта). Всего их 3: Универсальная модель, Модель снижения шума (шумоподавление) и Модель лица. Универсальная модель подходит для улучшения фотографий реальных объектов, таких как, например, пейзажи, здания, животные, цветы и т.д. Модель снижения шума подходит для работы с фотографиями, отснятыми в режиме с высоким значением ISO или при слабом освещении. Модель лица используется для улучшения фотографий с лицами. Предварительный просмотр результата (если результат неудовлетворительный, следует попробовать использовать другую функцию). Экспорт готового изображения.

Помимо обозначенных моделей AI, на 2 шаге можно также выбрать одну из следующих дополнительных функций:

Черно-белая расцвета для «раскрашивания» ЧБ-фотографий.

Коррекция цвета для улучшения недоэкспонированных и недонасыщенных фотографий.

Ремонт царапин для устранения соответствующих дефектов со старых оцифрованных изображений.

Отдельно отметим способность программы HitPaw Photo Enhancer работать в пакетном режиме (удобно в случаях, когда к нескольким изображениям нужно применить одну и ту же функцию улучшения качества).