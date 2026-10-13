SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GPSMapEdit

В данном списке представлены программы для замены GPSMapEdit. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPSMapEdit, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

QGIS
QGIS

Версия 4.2.2

Программа для работы с геопространственной информацией

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (52)