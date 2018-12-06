GPSMapEdit — небольшое приложение для визуального редактирования GPS-карт. Утилита поддерживает различные картографические форматы: Lowrance, Google Earth, ГИС Русса, СитиГИД и т.д. Есть возможность создания собственных векторных карт для GPS-приемников.

Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 bit), начиная от Windows XP и заканчивая более новыми версиями (включая Windows 10). Для загрузки доступна полностью русская версия программы GPSMapEdit.

Лицензионный ключ GPSMapEdit

Приложение GPSMapEdit распространяется по условно-бесплатной модели. Скачать и установить софт можно бесплатно. Чтобы снять ограничения необходимо, зарегистрировать копию утилиты. Для этого нужно купить лицензионный ключ.

Стоимость лицензионной версии — 1390 рублей. Купленный ключ может быть активирован на нескольких компьютерах одновременно.

Инструкция по использованию GPSMapEdit

Чтобы начать пользоваться всеми возможностями приложения, необходимо скачать или создать новую карту местности, после чего загрузить ее в программу. После загрузки карты она отобразится в главном окне приложения. В верхней части интерфейса расположена панель инструментов для управления картами.

Основные функции панели инструментов:

Свойства карты. Эта функция используется для просмотра свойств загруженной карты: заголовок, статистика, уровни, границы и т.д. Пользователи могут вносить свои правки в каждый пункт доступных свойств. Просмотр списка путевых точек, треков и маршрутов. Они отображаются только в том случае, если эти параметры отмечены на карте. Масштабирование карты. Этот инструмент используется для увеличения масштаба отображения местности. Правка вершин. С помощью этого инструмента можно изменить свойства вершин, отмеченных на карте: широта, долгота и порядковый номер. Создание объектов. Один из главных инструментов программы GPSMapEdit. С его помощью можно добавить новые объекты на карту: точка, полигон, закладка, заметка и т.д. Обрезание карты. Эта функция используется для удаления ненужных объектов или областей с карты.

Под панелью инструментов для управления и редактирования карты расположена панель с настройками отображения. Здесь пользователи приложения могут выполнить следующие действия: активировать прозрачные полигоны; выделять классы дорог и адреса; включить или отключить отображение векторных объектов и т.д.